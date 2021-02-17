Эксперт оценил шансы Медведева на финал Australian Open

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал Australian Open — 2021. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, Рублеву для победы не хватило вариативности, которая бы поставила Медведева в неудобное положение и заставила бы играть по-другому.

Также Ольховский заявил, что у Медведева неплохие шансы выйти в финал Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал имя наиболее предпочтительного соперника для Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.