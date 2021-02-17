Клопп: многие ждали, что «Ливерпуль» оступится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Клоппа. Причем оба мяча были забиты за пять минут: на 53-й минуте счет открыл Мохамед Салах, который впоследствии был признан лучшим игроком поединка, а второй гол оформил Садио Мане на 58-й минуте встречи.

«Мы знаем, что многие ждали, что мы снова оступимся. В течение двух лет мы были действительно хороши, и в этом году у нас есть проблемы, это нормально. Многие ожидали, что мы снова оступимся, но парни этого не сделали», — заявил специалист.

Ответный поединок состоится 10 марта.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов.