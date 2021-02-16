Тениcист Карацев зажег на пресс-конференции после выхода в 1/2 финала Australian Open
Андрей Черников
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/2 финала Australian Open, обыграв болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
На пресс-конференции один из журналистов отметил, что россиянин ушел с корта после второго сета.
«Вы произнесли себе некое напутствие, ободряющие слова или нечто подобное, чтобы мотивировать себя? Показалось, что после этого вы стали более энергичны», — спросил журналист.
«Я просто пошел в туалет», — ответил Карацев.
Ранее Станислав Черчесов оценил выход Карацева в 1/2 финала Australian Open.