Черчесов готов обсудить тренировки Хабиба в сборной России
Игорь Игнатов
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу возможных тренировок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в команде.
По словам наставника сборной, он готов обсудить этот вопрос.
«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать», — цитирует Черчесова ТАСС.
Ранее Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом.