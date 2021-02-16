Черчесов готов обсудить тренировки Хабиба в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу возможных тренировок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в команде.

По словам наставника сборной, он готов обсудить этот вопрос.

«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать», — цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом.