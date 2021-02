Определилась первая полуфиналистка Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Тайваня Се Шувэй в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Встреча, которая длилась час и восемь минут, завершилась победой японки в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

За матч Осака выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 12-ти.

Су Шувэй не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейка из трех возможных.

Таким образом, Осака стала первой полуфиналисткой Australian Open. Ее соперницей станет победительница противостояния между Сереной Уильямс (США) и Симоны Халеп (Румыния). Их встреча состоится 16 февраля.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Наоми Осака (Япония) — Се Шувэй (Тайвань) — 6:2, 6:2.

Heading to the semifinals with a smile @naomiosaka was too strong for Hsieh defeating her 6-2 6-2 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/IUs4jApZIc