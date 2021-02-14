«Аталанта» Миранчука поздравила болельщиков с Днем святого Валентина
Андрей Черников
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Итальянская «Аталанта», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, поздравила в Instagram болельщиков с Днем святого Валентина.
«Всем, кто любит «Аталанту», счастливого Дня святого Валентина», — говорится в подписи к видео, на котором футболисты показывают сердечко.
В турнирной таблице Серии А клуб из Бергамо занимает седьмое место, набрав 37 очков.
Ранее «Аталанта» обыграла «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии.