Агент рассказал о состоянии здоровья Головина

Олег Артемов, агент российского футболиста «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья футболиста, передает ТАСС.

Напомним, игрок пропускает встречу чемпионата Франции с «Лорьяном» из-за проблем с бедром.



«Ничего серьезного, к матчу с «ПСЖ» в следующем туре должен быть готов», — сказал Артемов.

Ранее сообщалось о том, что Головин пропустит матч с «Лорьяном» из-за проблем с бедром.