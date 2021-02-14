Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сделала выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Фото опубликовано на странице Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в Instagram.

Выстрел с Нарышкина бастиона был произведен в честь 125-летия со дня проведения первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию.

Также в церемонии принял участие секретарь Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Кирилл Левкин.

Ранее Туктамышева высказалась о своей профессиональной карьере.