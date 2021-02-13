Дом главного тренера «Эвертона» Анчелотти подвергся нападению воров

Дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти подвергся нападению воров. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, злоумышленники смогли украсть из дома итальянского специалиста в Мерсисайде сейф. На месте преступления грабителей застала дочь Анчелотти, которая в ходе инцидента не пострадала.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «ириски» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков после 23 игр.

Ранее стала известна причина досрочного ухода нападающего Александра Кокорина с одного из тренировочных занятий «Фиорентины».