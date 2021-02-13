29 сейвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Бостону»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственную шайбу на свой счет записал Ник Ритчи.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков.
Ранее форвард «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о протестах США, связанных с президентскими выборами.