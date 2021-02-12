«Локомотив» готов летом продать Мурило
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» летом готов продать Мурило Серкейру, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
«Клуб не будет чинить препятствий уходу Мурило, если поступит предложение. «Локо» рассматривает его продажу как выгодную сделку», — сказал источник.
Интересно, что второй источник рассказал, что красно-зеленые могут продать еще двух игроков, которыми интересуются в Европе.
Ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче.