«Локомотив» готов летом продать Мурило

Московский «Локомотив» летом готов продать Мурило Серкейру, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Клуб не будет чинить препятствий уходу Мурило, если поступит предложение. «Локо» рассматривает его продажу как выгодную сделку», — сказал источник.

Интересно, что второй источник рассказал, что красно-зеленые могут продать еще двух игроков, которыми интересуются в Европе.



Ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче.