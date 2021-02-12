Левандовски посвятил победу «Баварии» в финале КЧМ пропускавшим матч игрокам
Лучший футболист мира 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенской «Баварии» в финале клубного чемпионата мира. Его слова передает журналист Максимилиан Кох в своем Twitter.
По его словам, этот успех он посвятил тем игрокам, которые в силу ряда обстоятельств не смогли выйти на поле.
«С Томасом Мюллером все в порядке, у него нет симптомов заражения коронавирусом. Но, конечно, эта новость была неприятной.
Мы хотели завоевать трофей для Томаса и тех, кто пропускал игру», — сказал поляк.
Ранее сообщалось, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не хочет продлевать контракт с клубом.
Robert #Lewandowski: "Thomas #Müller geht es gut, er hat keine Symptome. Natürlich war es keine schöne Nachricht gestern. Wir wollten auch für Thomas und die anderen Spieler gewinnen, die nicht dabei waren." #FCBayern @esmuellert_ #FIFAClubWorldCup— Maximilian Koch (@Koch_AZ) February 11, 2021