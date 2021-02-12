Левандовски посвятил победу «Баварии» в финале КЧМ пропускавшим матч игрокам

Лучший футболист мира 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенской «Баварии» в финале клубного чемпионата мира. Его слова передает журналист Максимилиан Кох в своем Twitter.

По его словам, этот успех он посвятил тем игрокам, которые в силу ряда обстоятельств не смогли выйти на поле.

«С Томасом Мюллером все в порядке, у него нет симптомов заражения коронавирусом. Но, конечно, эта новость была неприятной.

Мы хотели завоевать трофей для Томаса и тех, кто пропускал игру», — сказал поляк.

Ранее сообщалось, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не хочет продлевать контракт с клубом.