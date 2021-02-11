Российская лыжница лишена золотой медали юниорского чемпионата мира
Анастасия Мартыненко
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Российская лыжница Анастасия Фалеева лишена золотой медали юниорского чемпионата мира, которую завоевала в спринтерской гонке.
На финише представительница России задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, та упала и в итоге заняла последнюю строчку.
К результату россиянки были добавлены еще две минуты, что отнесло ее на последнее место. Таким образом, золотая медаль перешла к немецкой лыжнице Лиеа Лохманн.
Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе заявила о ранимой психике молодых спортсменов.