Российская лыжница лишена золотой медали юниорского чемпионата мира

Российская лыжница Анастасия Фалеева лишена золотой медали юниорского чемпионата мира, которую завоевала в спринтерской гонке.

На финише представительница России задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, та упала и в итоге заняла последнюю строчку.

К результату россиянки были добавлены еще две минуты, что отнесло ее на последнее место. Таким образом, золотая медаль перешла к немецкой лыжнице Лиеа Лохманн.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе заявила о ранимой психике молодых спортсменов.