Россиянин Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open — 2021.

23-летний спортсмен в матче 1/32 финала турнира оказался сильнее представителя Бразилии Тьягу Монтейро.

Встреча продлилась 2 часа 11 минут и завершилась победой восьмой ракетки мира в трех сетах — 6:4, 6:4, 7:6.

Россиянин совершил две двойные ошибки, оформил десять подач навылет и выиграла 67% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open.