Загитова примет участие в «Ледниковом периоде» в роли спортсменки

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу «Ледниковый период» в роли спортсменки, передает «СЭ».

«Я сделал ей предложение, Алина согласилась. Она будет участвовать в нашем главном вечере, который пройдет 7 марта и как ведущая, и как спортсменка. Алина покажет свой номер», — заявил Илья Авербух.



Загитова является олимпийской чемпионки 2018 года.

Ранее Загитова и Евгения Медведева прокомментировали скандал с накруткой подписчиков на их страницах в Instagram.