Загитова примет участие в «Ледниковом периоде» в роли спортсменки
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу «Ледниковый период» в роли спортсменки, передает «СЭ».
«Я сделал ей предложение, Алина согласилась. Она будет участвовать в нашем главном вечере, который пройдет 7 марта и как ведущая, и как спортсменка. Алина покажет свой номер», — заявил Илья Авербух.
Загитова является олимпийской чемпионки 2018 года.
Ранее Загитова и Евгения Медведева прокомментировали скандал с накруткой подписчиков на их страницах в Instagram.