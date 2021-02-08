Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями от Кубка Первого канала по фигурному катанию, который 7 февраля завершился в Москве. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, Федерация фигурного катания России (ФФКР) вместе с телевещателем провели большую работу и подарили поклонникам прекрасный праздник.

Также Бестемьянова выразила надежду, что большая часть из участвовавших атлетов сможет попасть на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко оценил прокат бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой в произвольной программе на Кубке Первого канала в Москве.