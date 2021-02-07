Медведева не признала поражения от команды Загитовой

Капитан команды «Время первых», занявшей второе место на Кубке первого канала, Евгения Медведева заявила, что не согласна с итоговыми результатами командного турнира.

Напомним, коллектив Алины Загитовой под названием «Красная машина» одержал победу, набрав 2634,95 балла. Команда Медведевой «Время первых» получила 2606,21 балла.

«Как капитан, от лица своей команды я скажу, что мы поражения сегодня не признаем. И мы гордимся тем, что мы получили приз зрительских симпатий, потому что люди знают, кого они выбирают. И финальный факт: лично я все деньги, полученные на этом турнире, отправляю на благотворительность», — сказала Медведева на итоговой пресс-конференции.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.