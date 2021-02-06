Ванзант проиграла Харт в главном бою турнира Bare Knuckle FC

Американская спортсменка Пейдж Ванзант проиграла соотечественнице Бритен Харт в главном бою турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

Мероприятие состоялось во Флориде. Бой был проведен на голых кулаках и продлился пять заявленных раундов, по итогам которых Харт одержала победу единогласным решением судей.

Стоит отметить, что для Ванзант этот поединок стал дебютным в боях на голых кулаках. Харт в свою очередь провела четыре встречи, в двух из которых добилась победы.

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