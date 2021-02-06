Джикия ожидает скорого возвращения Промеса в «Спартак»

Капитан московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал в Instagram свой мяч, забитый внешней стороной стопы с отрицательного угла.

«Хватит показывать ерунду, где Промес?» — написал защитник.

Напомним, что переход нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса находился в завершающей стадии, однако нидерландский клуб в последний момент изменили условия сделки, после чего трансфер пришлось согласовывать заново.



Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин дебютировал в Серии А.