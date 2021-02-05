Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля, передает La Gazzetta dello Sport.



Количество участников основного этапа планируется увеличить с 32 до 36 команд, а групповой этап могут отменить.

Отмечается, что групповой этап Лиги Европы будет сокращен с 48 до 32 клубов. Изменения должны вступить в силу в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что в Лиге чемпионов планируют отменить групповой этап.