Бывший вице-президент «Анжи» заявил, что в клуб могли приехать Месси и Роналду

Бывший вице-президент махачкалинского «Анжи» Саид Абдуллаев заявил о том, что в команду могли приехать Лионель Месси и Криштиану Роналду, когда клубом владел Селейман Керимов, передает Sport24.

«Была заинтересованность в том, чтобы в «Анжи» приезжали крутые звезды. Месси и Роналду, наверное, тоже приехали бы. Может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее», — сказал Абдуллаев.

Также Абдуллаев отметил, что, если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки.

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