Польховский назвал задачи на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал задачи, которые ставятся перед национальной командой на чемпионат мира, передает сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы настраиваем ребят и девочек работать на медаль в каждой гонке. Хотелось бы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году», — сказал Польховский.



Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на чемпионат мира.