Польховский назвал задачи на ЧМ по биатлону
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал задачи, которые ставятся перед национальной командой на чемпионат мира, передает сайт Олимпийского комитета России (ОКР).
«Мы настраиваем ребят и девочек работать на медаль в каждой гонке. Хотелось бы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году», — сказал Польховский.
Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.
Ранее Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на чемпионат мира.