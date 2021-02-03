Теннисист Хачанов оказался сильнее Перселла на турнире в Мельбурне
Вадим Балканов
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Российский теннисист Карен Хачанов оказался сильнее Макса Перселла на турнире Great Ocean Road Open в Мельбурне.
Встреча продлилась 1 час 23 минуты и завершилась победой 20-й ракетки мира по итогам двух сетов — 7:6, 6:3.
Хачанов сделал 11 подач навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл 76% мячей с первой подачи.
Ранее Андрей Рублев обыграл Есихито Нисиоку на турнире АТР Cup в Австралии.