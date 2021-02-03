ЦСКА выиграл у «Мурсии» в товарищеском матче на сборе в Испании
Вадим Балканов
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В очередном товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА оказался сильнее «Реал Мурсии».
Встреча прошла в Кампоаморе и завершилась победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Илья Шкурин и Никола Влашич. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Мурсии» Франциско Хосе Молинеро Кальдерон.
У проигравшей команды единственный гол оформил Хесус Карильо.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил наличие лимита в РПЛ.