Защитник ЦСКА Джеймс отреагировал на слухи о драке с Шенгелией
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об отстранении защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.
Напомним, что 22 января после окончания матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» в раздевалке московского клуба случился инцидент с участием Майка Джеймса.
Сообщалось, что ЦСКА решил отстранить защитник из-за драки с грузинским нападающим Торнике Шенгелией.
Джеймс отреагировал на слухи о драке с Шенгелией на своей странице в Twitter.
«Всему есть предел. Меня выставляют в таком свете, будто я пытался драться с Токо. Просто включать здравый смысл», — написал защитник.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации ответило на претензии президента ЦСКА.
Yo enough is enough. Stop making shit up. https://t.co/ViLthcoffD— Mike James (@TheNatural_05) January 27, 2021