Защитник ЦСКА Джеймс отреагировал на слухи о драке с Шенгелией

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об отстранении защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.

Напомним, что 22 января после окончания матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» в раздевалке московского клуба случился инцидент с участием Майка Джеймса.

Сообщалось, что ЦСКА решил отстранить защитник из-за драки с грузинским нападающим Торнике Шенгелией.

Джеймс отреагировал на слухи о драке с Шенгелией на своей странице в Twitter.

«Всему есть предел. Меня выставляют в таком свете, будто я пытался драться с Токо. Просто включать здравый смысл», — написал защитник.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации ответило на претензии президента ЦСКА.

