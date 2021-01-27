«Динамо» получит компенсацию от «Фиорентины» за переход Кокорина
Карен Саркисян
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Московское «Динамо» получит компенсацию от итальянской «Фиорентины» за переход российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, «Динамо» получит за переход нападающего около €150 тысяч.
Напомним, что Александр Кокорин перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» за €4,5 млн.
Ранее «Фиорентина» представила Кокорина цитатами Достоевского и Бродского.