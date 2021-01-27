Кокорин оценил свое выступление за «Спартак»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оценил свое выступление за московский «Спартак».

«Как я говорил до этого, полгода в команде были новым опытом. Для меня все было хорошо, позитивно. Единственный момент — с травмами, и все. Поэтому тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть», — приводит слова Кокорина пресс-служба команды в Instagram.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Фиорентина» поприветствовала Кокорина на русском языке.