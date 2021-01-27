Экс-хавбека «Локомотива» Жалолиддинова бесплатно предлагают клубам РПЛ

Представители бывшего полузащитника московского «Локомотива» Жасура Жалолиддинова бесплатно предлагают его клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Сергей Егоров.

«Пока нет данных по условиям расторжения — сколько получил игрок в качестве компенсации за расторжение. То есть суммарно «Локомотиву» нанесен ущерб почти в 90 миллионов рублей одним решением.

Сейчас Жалолиддинова предлагают клубам РПЛ на условиях «ноль рублей, ноль копеек», — пишет Егоров.

Напомним, что 18-летний хавбек еще ни разу не выходил на поле в играх чемпионата России.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Йордан Ларссон высказался об уходе Александра Кокорина в «Фиорентину».