Тарасова прокомментировала ситуацию с лайком Трусовой
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала лайк Евгении Трусовой на сообщение с оскорблением Этери Тутберидзе, передает «СЭ».
«Ситуация нечестная. Не хочу принимать участие в такой гадости», — сказала Тарасова.
Напомним, Трусова ушла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко весной 2020 года.
Ранее Трусова лайкнула запись с оскорблениями в адрес Тутберидзе.