Тарасова прокомментировала ситуацию с лайком Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала лайк Евгении Трусовой на сообщение с оскорблением Этери Тутберидзе, передает «СЭ».

«Ситуация нечестная. Не хочу принимать участие в такой гадости», — сказала Тарасова.

Напомним, Трусова ушла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко весной 2020 года.



Ранее Трусова лайкнула запись с оскорблениями в адрес Тутберидзе.