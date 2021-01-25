Соболев прокомментировал возможный уход Тедеско из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал возможный уход главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

Напомним, что Тедеско сообщил о своем уходе из «Спартака» после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдет? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает», — цитирует Соболева «Чемпионат.com».

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.