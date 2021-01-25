Соболев рассказал о походе в баню с игроками сборной России и Черчесовым

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о походе в баню с игроками сборной России и главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

По словам нападающего, в бане игроки сборной России парятся и делятся историями с главным тренером.

«Кто-то посещает массаж, кто-то – бассейн.

Главный банщик? Кокорин все знает», — цитирует Соболева «Чемпионат.com».

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.