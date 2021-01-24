Сборная России дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира
Карен Саркисян
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Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Норвежские лыжники преодолели дистанцию за 49 минут и 34 секунды.
Сборная России с Александром Большуновым была дисквалифицирована с мужской эстафеты за неспортивное поведение.
Напомним, что Большунов на финише гонки отмахнулся от финского лыжника Йони Мяки.
Отметим, что несмотря на дисквалификацию сборная России заняла третье место в эстафете, благодаря команде в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.
Лыжные гонки. Лахти (Финляндия). Эстафета. Мужчины:
1. Норвегия — 1:07:56,8
2. Финляндия — +40,9
3. Россия — +42,1
Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.
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