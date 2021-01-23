Непобедимого бойца UFC уволили за нарушение антиковидных правил

Непобедимого бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Оттмана Азайтара уволили за нарушение антиковидных правил, передает MMA Fighting.

На турнире UFC 257 Азайтар должен был драться с Мэттом Фреволой.

«Он и его команда срезали свои браслеты, отдали их кому-то за пределами «пузыря». Я даже не знаю, как они это сделали», — сказал президент UFC Дана Уайт.



Азайтар провел 13 боев, одержав 13 побед.

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