Непобедимого бойца UFC уволили за нарушение антиковидных правил
Андрей Черников
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Непобедимого бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Оттмана Азайтара уволили за нарушение антиковидных правил, передает MMA Fighting.
На турнире UFC 257 Азайтар должен был драться с Мэттом Фреволой.
«Он и его команда срезали свои браслеты, отдали их кому-то за пределами «пузыря». Я даже не знаю, как они это сделали», — сказал президент UFC Дана Уайт.
Азайтар провел 13 боев, одержав 13 побед.
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