Камил Гаджиев назвал фаворита в поединке между Макгрегором и Порье

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, передает Sport24.

Встреча состоится 24 января.

«Думаю, в таких случаях психологическое преимущество будет иметь большее значение, нежели желание второго реваншировать. Поэтому я считаю, что Конор — фаворит», — сказал Гаджиев.



Также Гаджиев отметил, что в поединках с Хабибом, которые оба бойца проводили, ему больше понравился ирландец.

Ранее Хабиб поделился ожиданиями от боя Макгрегор — Порье.