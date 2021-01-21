Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов. Видео опубликовано в Twitter главы промоушена Даны Уайта.

Бойцы сойдутся 24 января на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде.

В профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Рекорд Порье — 26-6.

Ранее американский спортсмен назвал Макгрегора одним из лучших бойцов в истории.