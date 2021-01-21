Кокорин: я практически игрок «Фиорентины»
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о предстоящем переходе в «Фиорентину».
«Да, я практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти какие-то моменты. Понятно, что самое важное — медицинские тесты. И потом подписать контракт», — приводит слова Кокорина комментатор Семен Зигаев в Twitter.
По информации СМИ, клубы согласовали трансфер футболиста. Сумма перехода составит €5 млн, а сам футболист будет получать в год €1,7 млн. 25 января игрок пройдет медосмотр перед подписанием контракта с новой командой.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Спартак» отреагировал на информацию об отъезде Кокорина из клуба.
Кокорин: «я уже практически игрок «Фиорентины», осталось пройти медосмотр». pic.twitter.com/U8UJDT6nS5— Semen Zigaev (@aladier2) January 21, 2021