Кокорин покинул расположение «Спартака»
Карен Саркисян
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин покинул расположение московской команды на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, 25 января Кокорин пройдет медицинское обследование в Риме и 26 января подпишет контракт с «Фиорентиной» во Флоренции.
Напомним, что сумма сделки между «Спартаком» и итальянским клубом составит €5 млн.
Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел за московский «Спартак» восемь матчей и забил два мяча.
Ранее агент подтвердил информацию о переходе Кокорина в «Фиорентину».
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