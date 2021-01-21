Федерация футбола Португалии поздравила Роналду с 760 голом в карьере

Туринский «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии.

Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилие и завершилась со счетом 2:0.

Победный мяч в игре забил нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Таким образом, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола, забив 760 мяч в карьере.

Президент Федерации футбола Португалии (FPF) Фернанду Гомеш поздравил нападающего с рекордом.

«Я поздравляю Криштиану Роналду с победой в Суперкубке Италии и 760 голом в карьере. Поздравляем, капитан», — цитирует Гомеша официальный сайт FPF.

Ранее Левандовски обновил рекорд результативности первого круга Бундеслиги.