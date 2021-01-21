Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений на спортивных мероприятиях из-за COVID-19.

Сообщается, что с 22 января в Москве спортивные арены смогут заполняться на 50% от общей вместимости.

«Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в тексте указа Собянина на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Овечкин и трое других российских игроков «Вашингтона» нарушили протокол COVID-19.