В ФФККР подтвердили дату проведения Кубка России по фигурному катанию
Карен Саркисян
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвали дату проведения Кубка России по фигурному катанию.
Напомним, что в СМИ сообщалось, что финал Кубка России пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.
«Финал Кубка России пройдет в Москве. По-моему, действительно с 26 февраля по 2 марта, но нужно посмотреть в календаре», — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что изначально турнир должен был пройти в Нижнем Новгороде с 23 по 27 февраля.
Ранее стали известны сроки проведения московского командного турнира по фигурному катанию.
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