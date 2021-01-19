Тренер Хабиба поделился мнением о Макгрегоре

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, сообщает RT.

«Боец он превосходный, один из лучших, каких я только видел. Он мне несимпатичен как человек. Не нравится, как он себя ведет. Не нравится, когда он говорит о стране, религии, семье», — сказал Мендес.



Напомним, спортсмены встречались осенью 2018 года. Хабиб победил в четвертом раунде.

Ранее Дастин Порье назвал Макгрегора одним из лучших бойцов в истории.