Тренер Хабиба поделился мнением о Макгрегоре
Андрей Черников
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, сообщает RT.
«Боец он превосходный, один из лучших, каких я только видел. Он мне несимпатичен как человек. Не нравится, как он себя ведет. Не нравится, когда он говорит о стране, религии, семье», — сказал Мендес.
Напомним, спортсмены встречались осенью 2018 года. Хабиб победил в четвертом раунде.
Ранее Дастин Порье назвал Макгрегора одним из лучших бойцов в истории.