«Челси» может уволить Лэмпарда после матча с «Лестером»

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард
Reuters

Лондонский «Челси» может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда после перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», сообщает Talk Sport.

По информации издания, специалист будет отправлен в отставку, если команда проиграет «лисам». Встреча пройдет в Лестере 19 января. Начало — в 23.15 мск.

После 18 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки столичного клуба разочарованы тактикой Лэмпарда в последних матчах.