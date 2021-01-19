В Кремле ответили на вопрос о возможности проведения ЧМ-2021 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности проведения в стране матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако 18 января совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Белоруссию права принять игры первенства.

«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле сожалеют о лишении Минска чемпионата мира по хоккею.