«Арсенал» благодаря дублю Обамеянга разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадиона «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 3:0.

«Газета.Ru» провела текстовую https://www.gazeta.ru/sport/results/italy/2020-2021/13242668.shtml игры.

В составе «Арсенала» забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака.

Таким образом, «Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 19 очками остался на 15 месте.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.