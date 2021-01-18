Стали известны сроки проведения московского командного турнира по фигурному катанию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Дмитрий Алиев (Россия) на тренировке перед соревнованиями V этапа Гран-при по фигурному катанию. Дмитрий Алиев (Россия) на тренировке перед соревнованиями V этапа Гран-при по фигурному катанию.
Дмитрий Алиев (Россия) на тренировке перед соревнованиями V этапа Гран-при по фигурному катанию.
Александр Вильф/РИА «Новости»

Командный турнир по фигурному катанию пройдет в Москве с 4 по 6 февраля, сообщает сайт Первого канала.

«В команде будет по три одиночника и одиночницы, а также по две танцевальные и спортивные пары», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что фигуристов поделят на две команды, а состав будет формироваться из лучших спортсменов страны по итогам чемпионата России.

Ранее стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию