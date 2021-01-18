Макгрегор прибыл на «Бойцовский остров» на турнир UFC 257

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Конор Макгрегор
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Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор прибыл на «Бойцовский остров» в Абу-Даби (ОАЭ) на турнир UFC 257.

Напомним, что главным событием UFC 257 будет бой Макгрегора с американским бойцом MMA Дастином Порье.

Официальный Twitter UFC Arabs выложил видео с прибытием ирландского бойца в отель.

Ранее Конор Макгрегор бросил вызов Хабибу.