Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику» в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча прошла на стадионе «Де ла Картуха» в Севилье и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат игры.

«Мы расстроены и разочарованы финальным результатом. Мы играли на победу. Есть вещи, которые нам нужно улучшить в защите. Мы должны лучше защищаться», — цитирует Кумана MarcaMarca.



Ранее Месси получил красную карточку в финальном матче за Суперкубок Испании.