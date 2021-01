Выступающий за «Интер» Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль поцеловал эмблему туринского «Ювентуса» перед матчем 18-го тура чемпионата Италии.

Во время общения с бывшим одноклубником Джорджо Кьеллини чилийский футболист обнял защитника и поцеловал эмблему «старой сеньоры» на его форме.

На 13-й минуте матча полузащитник открыл счет в матче. После первого тайма встречи, которая проходит в Милане, ведут «нерадзурри» — 1:0.

Ранее Видаль трогательно попрощался с «Барселоной».

Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off pic.twitter.com/VduftSgVN4