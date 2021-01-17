Выступающий за «Интер» Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса»
Антон Борисов
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Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль поцеловал эмблему туринского «Ювентуса» перед матчем 18-го тура чемпионата Италии.
Во время общения с бывшим одноклубником Джорджо Кьеллини чилийский футболист обнял защитника и поцеловал эмблему «старой сеньоры» на его форме.
На 13-й минуте матча полузащитник открыл счет в матче. После первого тайма встречи, которая проходит в Милане, ведут «нерадзурри» — 1:0.
Ранее Видаль трогательно попрощался с «Барселоной».
Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off �� pic.twitter.com/VduftSgVN4— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021
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