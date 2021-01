Глава UFC поделился эмоциями после решения Хабиба завершить карьеру

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился эмоциями после принятого решения Хабиба Нурмагомедова о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, когда 32-летний дагестанец взял слово после победы над Джастином Гэтжи и заявил о том, что прекращает выступать в смешанных единоборствах, он сильно удивился.

«Я был шокирован решением Хабиба. Думаю, как и многие другие. Его речь получилась эмоциональной: перед боем он потерял отца, получил травму, долгое время был в разлуке со своей семьей.

Ему нужно было время, чтобы успокоиться, привести голову в порядок. Если все будет хорошо, то мы еще увидим его в деле», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал главную мотивацию Хабиба Нурмагомедова к возвращению в UFC.

"Show me something spectacular and make me want to come back and fight."@danawhite explained to @Jon_Anik what @TeamKhabib told him during their meeting, addressing the lightweights fighting at #UFC257 pic.twitter.com/oFr4TmCNI3