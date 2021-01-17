«Лестер» выиграл у «Саутгемптона» в матче АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» выиграл у «Саутгемптона».
Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Харви Барнс.
После этой победы подопечные Брендана Роджерса набрали 35 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что скончался бывший футболист московского ЦСКА Сергей Родин.
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